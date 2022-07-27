Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

Июль, 27 в 14:59

Власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в страну за то, что он поддерживает российское вторжение в Украину.

Об этом в Министерстве внутренних дел (МВД) сообщили местным СМИ.

Как уточняется, Кирилла внесли в список нежелательных лиц еще 23 июня, однако до сих пор об этом не сообщали публично.

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Решение приняли после учета предложения Министерства иностранных дел.

В МВД заявляют, что патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, которые нарушающит нормы и принципы международного права.

– Патриарх Кирилл, близкий соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично положительно высказывался о продолжающейся российской агрессии, – сказано в сообщении ведомства.

Отметим, что росСМИ регулярно цитируют заявления патриарха Кирилла, в которых он откровенно называет украинцев “участниками нацистского режима” и заявляет, что украинский народ должен быть депортирован или уничтожен.

27 февраля российский патриарх благословил бойцов РФ, которые участвуют в войне против Украины.

Согласно запрету, патриарха Кирилла не впустят в Литву вплоть до 23 июня 2027 года.

Литва предложила ввести санкции против Кирилла на уровне ЕС еще весной, однако в июне, при утверждении шестого пакета антироссийских санкций, российского патриарха исключили из списка по инициативе Венгрии.

Источник: LRT