Угрожали и требовали $270 тыс.: подробности задержания чиновника КГГА и его сообщника

Июль, 27 в 13:22

В Киеве задержаны заместитель директора департамента КГГА и руководитель госпредприятия, которые требовали $270 тысяч за предоставление разрешения на пассажирские перевозки.

Как сообщает следствие, должностные лица с июля 2021 года требовали от руководителя предприятия, предоставляющего услуги по пассажирским перевозкам маршрутными такси, средства за содействие и не создание препятствий в его работе. В случае отказа угрожали создать проблемы в работе перевозчика, а также других связанных с ним предприятиях.

Директор государственного предприятия выступал посредником в договоренностях и передаче средств.

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В январе и феврале 2022 года правоохранители задокументировали получение подозреваемыми двух взяток на общую сумму $51,2 тысячи.

С началом полномасштабной войны в Украине мужчины приостановили преступные действия в отношении перевозчиков, однако уже в июле возобновили свои требования. Они потребовали $220 тысяч за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны к моменту получения ими средств.

Мужчины задержаны по ч. 4 ст. 190 УК Украины сразу после получения оговоренной суммы. Во время обысков, в частности, по месту жительства задержанных и в служебных помещениях КГГА, изъяты деньги, документы и оружие, происхождение которого устанавливается.

Напомним, что об этом инциденте 26 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко, детали он не разглашал.

Источник: КГГА