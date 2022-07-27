Угрожали и требовали $270 тыс.: подробности задержания чиновника КГГА и его сообщника
В Киеве задержаны заместитель директора департамента КГГА и руководитель госпредприятия, которые требовали $270 тысяч за предоставление разрешения на пассажирские перевозки.
Как сообщает следствие, должностные лица с июля 2021 года требовали от руководителя предприятия, предоставляющего услуги по пассажирским перевозкам маршрутными такси, средства за содействие и не создание препятствий в его работе. В случае отказа угрожали создать проблемы в работе перевозчика, а также других связанных с ним предприятиях.
Директор государственного предприятия выступал посредником в договоренностях и передаче средств.
В январе и феврале 2022 года правоохранители задокументировали получение подозреваемыми двух взяток на общую сумму $51,2 тысячи.
С началом полномасштабной войны в Украине мужчины приостановили преступные действия в отношении перевозчиков, однако уже в июле возобновили свои требования. Они потребовали $220 тысяч за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны к моменту получения ими средств.
Мужчины задержаны по ч. 4 ст. 190 УК Украины сразу после получения оговоренной суммы. Во время обысков, в частности, по месту жительства задержанных и в служебных помещениях КГГА, изъяты деньги, документы и оружие, происхождение которого устанавливается.
Напомним, что об этом инциденте 26 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко, детали он не разглашал.
Источник: КГГА