ПВО РФ никогда не отличалась точностью: Россия сбила лишь один из трех своих Ка-52
В районе Ольгиного Херсонской области три российских вертолета Ка-52, намереваясь атаковать украинские подразделения, нанесли удар по своим.
За это на обратном пути вертолеты были атакованы средствами противовоздушной обороны российских войск.
– Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль… – иронически отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
– Враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52, – прокомментировали событие в Оперативном командовании Юг.
Потери среди Вооруженных сил Украины не допущены.
Парой ударных Ка-52 РФ пыталась атаковать позиции ВСУ 26 июля и несколькими часами ранее.
Обошлось также без потерь с украинской стороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.
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