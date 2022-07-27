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Факты / Украина

ПВО РФ никогда не отличалась точностью: Россия сбила лишь один из трех своих Ка-52

Татьяна Забожко, редактор ленты
ПВО РФ никогда не отличалась точностью: Россия сбила лишь один из трех своих Ка-52
Фото: Depositphotos

В районе Ольгиного Херсонской области три российских вертолета Ка-52, намереваясь атаковать украинские подразделения, нанесли удар по своим.

За это на обратном пути вертолеты были атакованы средствами противовоздушной обороны российских войск.

– Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль… – иронически отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52, – прокомментировали событие в Оперативном командовании Юг.

Потери среди Вооруженных сил Украины не допущены.

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Парой ударных Ка-52 РФ пыталась атаковать позиции ВСУ 26 июля и несколькими часами ранее.

Обошлось также без потерь с украинской стороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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