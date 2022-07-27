В районе Ольгиного Херсонской области три российских вертолета Ка-52, намереваясь атаковать украинские подразделения, нанесли удар по своим.

За это на обратном пути вертолеты были атакованы средствами противовоздушной обороны российских войск.

– Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль… – иронически отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52, – прокомментировали событие в Оперативном командовании Юг.