Артур-Байрактар и Аделина-Джавелина. Украинцы все чаще называют детей необычными именами

Июль, 28 в 10:36

В Украине среди самых популярных женских имен, которыми украинцы называли своих новорожденных детей с начала 2022 года: Анна, София, Мария. Среди мужских имен: Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил. Среди необычных имен – Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин.

— Анализируя статистику последних лет можно прийти к выводу, что большинство украинцев при выборе имен для своих малышей предпочитают все же традиционные имена. За I полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина, — говорится в сообщении.

После победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе Евровидения-2022 с песней Stefania украинцы стали чаще выбирать имя Стефания.

— Многие хотят выделиться и дать ребенку имя “не как у всех”. К тому же во время войны появилось много новых слов в медиапространстве, в частности, связанных с новыми видами оружия, с помощью которого наша армия успешно уничтожает рашистов. Ими и называют малышей роженицы. Так, среди женских имен есть Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси, — говорится в сообщении Минюста.

Среди мужских необычных имен Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

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Кроме того, отмечается, что за первую половину 2022 года на свет появилось 104 905 детей.

Источник: Минюст