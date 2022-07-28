Июль, 28 в 13:56

28 июля российские военные основные усилия сосредотачивают на том, чтобы установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей, удержать захваченные районы Херсонской, а также части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Карта боевых действий в Украине на 28.07.2022

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Волынском и Полесском направлениях прибывшие на ротацию подразделения оборудуют позиции.

Кроме того, враг привлекал беспилотник, чтобы уточнить позиции украинских войск, разоблачить систему противовоздушной обороны и проконтролировать маскировку своих подразделений.

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На Северском направлении в приграничных с Украиной районах Федеральная служба безопасности РФ ужесточает контрразведывательные меры.

Под вражеским артиллерийским огнем накануне находились районы недалеко от Николаевки Черниговской области и Толстодубового и Рясного в Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты били по районам Харькова, Дементиевки, Мосьпанового, Сосновки, Удов, Черкасских Тишков, Старого Салтова, Циркунов, Протопоповки, Золочева, Русских Тишков, Петровки, Пришиба, Прудянки и Калинового.

Авиаудар зафиксирован недалеко от Русских Тишек.

Беспилотник российские захватчики применили для уточнения положения украинских войск и корректировки огня.

Чтобы выявить слабые места в обороне подразделений ВСУ на Славянском направлении, россияне предприняли штурмовые действия на направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, однако успеха не имели.

Обстреляла из артиллерии армия РФ районы населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепель, Великая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

На Краматорском направлении российские войска били из артиллерии по районам Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки, а также нанесли авиаудар возле Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг попытался улучшить тактическое положение штурмом в сторону Клинового – Бахмута и Мироновского – Семигорья. Однако ВСУ заставили оккупантов отступить.

Провальными были попытки России продвинуться и в направлениях Владимировки – Соледара и Стряповки – Соледара.

Частичный успех армия РФ имеет в направлении Видродження – Вершины. По состоянию на 28 июля враг закрепляется юго-восточнее Вершины.

Под артиллерийским огнем находились районы населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк, под авиаударами – районы неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

На Запорожское направление РФ оперебрасывает дополнительные подразделения, чтобы усилить группировку своих войск.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времьевка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Великая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Авиацию оккупанты привлекали неподалеку от Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

На Криворожском направлении враг стремится вернуть утраченные позиции.

Чтобы сковать действия ВСУ на Южнобужском направлении, россияне били из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков по районам Трудолюбовки, Потемкино, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Червоной Долины, Прибужского.

Авиаудар пришелся недалеко от Новопетровки.

Вражеский штурм в направлении Брускинского – Белогорки украинские военные отбили. Оккупанты, понеся потери, отошли.

Вне пунктов базирования в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 28 июля 2022

личного состава – около 40 230 (+160),

танков – 1 742 (+4),

боевых бронированных машин – 3 979 (+8),

артиллерийских систем – 894 (+11),

реактивных систем залпового огня – 258,

средств противовоздушной обороны – 117,

самолетов – 222,

вертолетов – 190,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатых ракет – 174,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 854 (+7),

специальной техники – 75.

Полномасштабная война в Украине длится уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.