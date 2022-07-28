Минус четыре танка и 11 артсистем: потери России на 28 июля
Украинские защитники в течение суток ликвидировали около 160 российских захватчиков.
Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.
В целом за время полномасштабного вторжения личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 40 230.
К утру 28 июля россияне недосчитались 11 артиллерийских систем, восьми боевых бронированных машин, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Стало меньше у армии РФ и на четыре танка.
В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили три вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 28 июля 2022
- личного состава – около 40 230 (+160),
- танков ‒ 1 742 (+4),
- боевых бронированных машин – 3 979 (+8),
- артиллерийских систем – 894 (+11),
- реактивных систем залпового огня – 258,
- средств противовоздушной обороны – 117,
- самолетов – 222,
- вертолетов – 190,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
- крылатых ракет — 174,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 854 (+7),
- специальной техники – 75.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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