Июль, 28 в 9:32

Украинские защитники в течение суток ликвидировали около 160 российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.

В целом за время полномасштабного вторжения личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 40 230.

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К утру 28 июля россияне недосчитались 11 артиллерийских систем, восьми боевых бронированных машин, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Стало меньше у армии РФ и на четыре танка.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили три вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 28 июля 2022

личного состава – около 40 230 (+160),

танков ‒ 1 742 (+4),

боевых бронированных машин – 3 979 (+8),

артиллерийских систем – 894 (+11),

реактивных систем залпового огня – 258,

средств противовоздушной обороны – 117,

самолетов – 222,

вертолетов – 190,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатых ракет — 174,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 854 (+7),

специальной техники – 75.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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