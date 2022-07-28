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Факты / Украина

Минус четыре танка и 11 артсистем: потери России на 28 июля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус четыре танка и 11 артсистем: потери России на 28 июля
Фото: Depositphotos

Украинские защитники в течение суток ликвидировали около 160 российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Криворожском направлении.

В целом за время полномасштабного вторжения личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 40 230.

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К утру 28 июля россияне недосчитались 11 артиллерийских систем, восьми боевых бронированных машин, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Стало меньше у армии РФ и на четыре танка.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины сбили три вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 28 июля 2022

  • личного состава – около 40 230 (+160),
  • танков ‒ 1 742 (+4),
  • боевых бронированных машин – 3 979 (+8),
  • артиллерийских систем – 894 (+11),
  • реактивных систем залпового огня – 258,
  • средств противовоздушной обороны – 117,
  • самолетов – 222,
  • вертолетов – 190,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
  • крылатых ракет — 174,
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 854 (+7),
  • специальной техники – 75.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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