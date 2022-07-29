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Факты / Украина

Оккупанты четыре раза обстреляли Бахмут из Ураганов, минимум 3 погибших

Валентина Чорна, редактор ленты
Бахмут 28 липня

В четверг, 28 июля, оккупанты четыре раза обстреляли Бахмут Донецкой области из Ураганов. Сейчас известно о трех погибших и трех раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что в результате обстрелов в городе повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов.

– По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. На месте работают спасатели, – добавил Кириленко.

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Напомним, что российские войска сегодня обстреляли и Кропивницкий. В результате ракетных обстрелов погибли 5 человек, еще 26 получили ранения.

Оккупанты попали в ангары летной академии Национального авиационного университета. Страна-агрессор атаковала Кропивницкий ракетами класса Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Павел Кириленко

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