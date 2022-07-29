Июль, 28 в 22:37

В преддверии зимы у некоторых западных партнеров Украины вновь начинается “зуд” по поводу переговоров между Киевом и Кремлем.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку в рамках национального телемарафона.

Ведущий спросил министра, есть ли признаки того, что со стороны россиян поступают сообщения о готовности к переговорам.

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– Мы ежедневно получаем эти знаки в виде очередных ракетных обстрелов украинской территории, в виде заявлений руководства России, высших должностных лиц, что нужно свалить Зеленского, что нужно обеспечить полную денацификацию Украины. Нет действительно никаких сигналов, Россия хочет воевать, — ответил Дмитрий Кулеба.

В то же время под предлогом желания смягчить ситуацию в преддверии зимы западные партнеры вновь поднимают тему переговоров Украины с РФ.

— В преддверии зимнего сезона у некоторых партнеров снова начинается “зуд” на тему переговоров с Российской Федерацией. Мы очень спокойно и четко разъясняем им, почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности, – пояснил глава МИД.

Ранее входящий в состав делегации для переговоров с РФ министр юстиции Украины Денис Малюска объяснил, почему Киев не ведет переговоры с Москвой.