Июль, 28 в 8:06

На 155-е сутки полномасштабной войны украинские военные отбивают штурмы российских оккупантов на Востоке и Юге.

Так, чтобы выявить слабые места в обороне украинских подразделений, россияне предприняли штурмовые действия на направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина на Славянском направлении.

Однако эти попытки оказались для российских захватчиков неудачными.

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Оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чепель, Великая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.

Штурмом на направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье на Бахмутском направлении армия РФ пыталась улучшить свое тактическое положение.

Но украинские защитники штурм отбили и заставили оккупантов отступить.

Провальной стала для оккупантов и попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар.

Частичный успех враг имеет в направлении Видродження – Вершина.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 28 июля россияне закрепляются юго-восточнее населенного пункта Вершина.

Понесли потери и отошли оккупанты во время штурма в направлении Брускинское – Белогорка на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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