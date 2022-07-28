Июль, 28 в 19:52

Российские захватчики готовят провокацию во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье. Об этом в Telegram-канале сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

В ночь на пятницу, 29 июля, жителей города просят не выходить вечером из дома.

— Скорее всего, сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации, рашисты развернули возле сел Нововодяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону города, — рассказал он.

Он предупредил, что горожанам нужно быть осторожными и оставаться дома с 22.00 до окончания комендантского часа.

Сейчас смотрят

Ранее сообщалось, что российские военные в Энергодаре похитили около 100 работников Запорожской АЭС. Людей в плену пытают, а к работе на станции возвращаются только единицы.

Главное управление разведки просило жителей оккупированного Энергодара предоставить украинским спецслужбам информацию о ситуации в городе.

Источник: Дмитрий Орлов