Июль, 28 в 15:00

Министерство обороны Украины перечислило денежное обеспечение военнослужащим (должностные оклады) за июнь своевременно и в полном объеме. В то же время дополнительные “боевые” доплаты военные получат уже в ближайшее время.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Как я уже сообщала, выплаты ежемесячного денежного обеспечения, то есть должностных окладов, выплаты за звание, выслугу лет, были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме, — отметила она.

Что касается дополнительных выплат, Маляр объяснила, что это большие объемы средств, а потому этот процесс займет еще несколько дней. Речь идет о 30 тыс. грн для мобилизованных военных и 100 тыс. грн для воинов в зоне активных боевых действий.

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– Дополнительные выплаты, или как их называют “боевые” – 30 тыс. и 100 тыс. – сейчас еще продолжают прорабатываться. Потому что это огромные объемы проплат, они продлятся еще несколько дней. И те, кто до сих пор не получил эти деньги, не волнуйтесь, подождите немного, вы получите все эти выплаты, — подчеркнула Маляр.

Обеспечение ВСУ

На брифинге заместитель министра обороны также рассказала об обеспечении армии средствами индивидуальной защиты и формой. В частности, за последние две недели (с 14 по 27 июля) Минобороны передало в подразделения ВСУ:

56 тыс. бронежилетов;

свыше 60 тыс. шлемов;

43 тыс. пар обуви;

свыше 21 тыс. комплектов формы;

более 4 тыс. зимних курток (поскольку уже началась подготовка к зиме).

В ближайшее время по заключенным договорам ожидается поступление в ВСУ еще 20 тыс. бронежилетов и 18 тыс. шлемов.

– Главным приоритетом Минобороны было обеспечение ритмичности поставок. В частности, в июне в ВСУ было передано более 100 тыс. бронежилетов, и по итогам июля будет такая же цифра. То есть за два месяца – более 200 тыс. бронежилетов. Уже сейчас и по бронежилетам, и по шлемам мы создали ощутимый резерв, – рассказала Маляр.

По ее словам, в этом процессе растет доля украинских производителей. К примеру, в июле они изготовили по заказу Минобороны столько же бронежилетов, сколько производили за 4 предыдущих месяца.

Недавно в Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейк об отмене выплат военнослужащим ВСУ.