Мир не сможет без зерна из Украины: Кулеба о возможной отмене контрактов с Африкой

Июль, 28 в 23:26

Мир не сможет обойтись без украинского зерна, а дефицит агропродукции влияет не только на мировую продовольственную безопасность, но и глобальную экономику.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку в рамках национального телемарафона.

Ведущий спросил главу МИД, почему, несмотря на подписанные договоры по экспорту зерна, сам процесс вывоза еще не начался и что именно тормозит этот процесс.

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Дмитрий Кулеба ответил, что все участники понимают важность выхода первого судна с зерном из порта, поэтому для первого прохода зерновоза проводятся дополнительные проверки.

— Для того, чтобы организовать и реализовать первый проход по гуманитарному коридору, просчитываются все детали. Все дополнительно проверяется, дважды, трижды. Это занимает время, но Украина сделает все от нее необходимое, чтобы этот коридор заработал, – сказал он.

Министр также прокомментировал отказ Египта от поставок украинского зерна, заявив, что это не должно стать примером для других стран Африки или Ближнего Востока.

– Без украинского зерна миру не обойтись. Может одна страна отменить контракты, но это не решает системную проблему, все равно зерно нужно, — сказал глава МИД.

Он также добавил, что спровоцированный Россией продовольственный кризис из-за блокады украинских портов продемонстрировал, насколько зерно важно именно для мировой экономики.

Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина еще до войны шла к торговле с Ближним Востоком и Африкой. По его словам, после назначения украинского спецпредставителя по этим регионам этот процесс только ускорится.