В Кропивницком раздаются взрывы
Сообщают о взрывах в Кропивницком. Уточняется, что их было два.
— Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакую информацию. Все подробности позже, – написал на своей странице в Telegram руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
В Кировоградской области звучит воздушная тревога. По состоянию на 12.33, также сигнал тревоги раздается во многих областях Украины.
Напомним, что утром 23 июля были “прилеты” в Кропивницком.
Утро 28 июля стало тревожным для многих украинцев — с територии Беларуси было выпущено более 20 ракет. Известно о попадании в Вышгородском районе Киевщины и Черниговской области.
Традиционно под атаку российских войск попали Харьков и область и Николаев.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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