Июль, 28 в 12:28

Сообщают о взрывах в Кропивницком. Уточняется, что их было два.

— Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакую информацию. Все подробности позже, – написал на своей странице в Telegram руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В Кировоградской области звучит воздушная тревога. По состоянию на 12.33, также сигнал тревоги раздается во многих областях Украины.

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Напомним, что утром 23 июля были “прилеты” в Кропивницком.

Утро 28 июля стало тревожным для многих украинцев — с територии Беларуси было выпущено более 20 ракет. Известно о попадании в Вышгородском районе Киевщины и Черниговской области.

Традиционно под атаку российских войск попали Харьков и область и Николаев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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