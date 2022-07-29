Июль, 28 в 21:39

Украина имеет новые шансы совершить перелом в российско-украинской войне, учитывая, что продвижение оккупантов практически остановилось, а ВСУ все больше получают военную поддержку от стран Запада.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на военных экспертов и непосредственно самих военных.

Издание отмечает, что российские войска не добились значительных территориальных успехов после отступления украинских войск 2 июля из Лисичанска под изнуряющим артиллерийским огнем.

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Так называемая “оперативная пауза” РФ не остановила попытки прощупать и проникнуть сквозь линии фронта, а официальное окончание “паузы”, объявленное министром обороны РФ Сергеем Шойгу 16 июля, не принесло заметного увеличения интенсивности российских атак, считает Джордж Баррос, аналитик из Института изучения войны, специализирующийся по России.

— Уже вынужденные отказаться от надежд на захват столицы, российские войска, возможно, скоро будут вынуждены считаться с тем, что они не в состоянии завоевать весь Донбасс — единственную публично объявленную цель первоначального вторжения и основную цель нынешних наступательных амбиций, — пишет издание.

По словам Барроса, России, возможно, удастся захватить еще один или два города Донбасса на линии фронта, такие как Сиверск и близлежащий Бахмут, но трудно представить, что ее действующая армия продвинется намного дальше.

— Похоже, что способность русских к продвижению вперед иссякает. Я не вижу, чтобы они могли продвинуться дальше на Донбассе, — сказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О’Брайен.

По словам аналитиков, еще слишком рано сбрасывать со счетов российские силы, так как по всей России идет масштабная кампания по вербовке.

Тем временем, украинская армия имеет шанс вернуть инициативу, воспользовавшись преимуществами повышенной дальности и точности стрельбы более современной артиллерии, предоставленной западными союзниками в последние недели, в частности, американскими высокомобильными артиллерийскими ракетными системами (HIMARS).

— Сейчас русские теряют инициативу, а украинцы либо уже владеют ею, либо вот-вот овладеют. HIMARS — ключ к этому, — считает Баррос.

Министерство обороны Великобритании заявило 28 июля, что контрнаступление украинских войск “набирает обороты”, после того как третья атака HIMARS во вторник на Антоновский мост через Днепр нанесла серьезный ущерб жизненно важному дорожному сообщению.

— Украинцы изменили характер конфликта благодаря своей способности атаковать за российскими линиями. В ближайшие несколько месяцев мы увидим, как инициатива перейдет к украинцам, а затем мы увидим, будут ли украинские войска наступать по российским линиям, — сказал О’Брайен.

По словам Роба Ли из Исследовательского института внешней политики в Филадельфии, наибольший эффект от применения HIMARS на сегодняшний день заключается в том, что они подорвали подавляющее преимущество россиян в артиллерии, как по количеству орудий, так и по количеству снарядов, которыми они могут стрелять.

После того, как Россия переместилась на восточный фронт и начала медленно отбирать территории у украинцев, преимущество артиллерии “вероятно, стало решающим фактором”, сказал он.

— Они выпускали на огромную дальность куда больше снарядов в день, чем Украина, и со временем это становится очень тяжело. Солдаты не могут этого выдержать, — сказал он.

Используя HIMARS для уничтожения запасов боеприпасов, Украина вынудила русских переместить склады боеприпасов дальше от фронта, удлинив линии снабжения и усложнив логистику доставки артиллерийских снарядов в подразделения, которые в них нуждаются.

— У России нет хорошей автоматизированной системы материально-технического снабжения; она требует много ручного труда, а это значит, что она не очень эффективна, — сказал Ли.

Нанося удары по центрам управления и контроля, Украина уничтожает офицеров и командиров, которые отдают приказы, чтобы смягчить воздействие HIMARS.

— Мы знаем из того, как воюют русские, что им нужен кто-то, кто скажет им, что делать. И когда вы сможете убить людей, которые говорят им, что делать, вы сможете помешать этим людям двигаться вперед, — пояснил американский чиновник.

Но хотя установки HIMARS уменьшили возможности России по продвижению вперед, они не помогут Украине добиться территориальных успехов, считает Роберт Ли.

Особую озабоченность вызывает то, сможет ли Запад продолжать поставлять украинцам необходимое количество боеприпасов для их артиллерии, в том числе для HIMARS.

На прошлой неделе об этом же заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, хотя украинцы и хотят получить большее количество систем, “вопрос будет заключаться в боеприпасах и нормах потребления”.

Генерал Милли отметил, что для того, чтобы заглянуть за пределы ближайших трех месяцев, Пентагону потребуется тщательно изучить ситуацию, чтобы убедиться, что готовность американских вооруженных сил не будет поставлена под угрозу, а также предпринять усилия по наращиванию производства боеприпасов в США.

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Фото: Генштаб ВСУ