Июль, 28 в 20:45

Украинским властям следует подумать над тем, нужно ли поддерживать работу украинского посольства в Беларуси, учитывая регулярные обстрелы РФ с белорусских территорий.

С таким мнением выступил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в разговоре с ведущим телеканала ICTV Вадимом Карпьяком в рамках национального телемарафона.

Ведущий отметил, что учитывая ночные российские обстрелы Киевщины и Черниговщины с белорусской территории, следует ли Украине разорвать дипломатические отношения с Беларусью, учитывая еще и то, что белорусского посольства в Украине давно нет, когда же украинская дипмиссия на территории, откуда летят вражеские ракеты, до сих пор работает.

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– Надо об этом думать… Мне кажется, что государственности белорусской не существует… Лукашенко сделал все, чтобы белорусской государственности не было, — сказал Подоляк.

По его мнению, ряд заявлений со стороны правителя Беларуси Александра Лукашенко выглядят “крайне мерзко”, учитывая, что он предоставляет свое воздушное пространство для атак на Украину.

– В истории четко будет зафиксировано, кто он и что он… Он уничтожил репутацию своей страны, уничтожил перспективы своей страны и уничтожил свое место в истории этой страны. Так же как и Путин, – сказал Михаил Подоляк.

Ведущий Вадим Карпьяк предположил, что, учитывая действия РФ в Беларуси, через 100 лет такого государства может больше и не существовать.

– Есть очень интересный парадокс: от победы Украины зависит судьба того, как в будущем будут выглядеть постсоветские страны, в первую очередь Беларусь. Будет ли вообще такая страна, будет ли у нее идентичность своя, будет ли она иметь шанс стать суверенной страной. Если РФ проиграет, то для Беларуси это будет очень важно, – ответил Подоляк.

При этом, допускает Михаил Подоляк, не факт, после войны может и не остаться та Россия, границы которой были определены по состоянию на 1991 год.