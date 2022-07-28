Июль, 28 в 18:00

Полномасштабная война против Украины стала для России стратегическим провалом по многим направлениям и поставила агрессора в изолированную к остальному миру позицию.

Об этом заявила в одном из интервью посол США в НАТО Джулиан Смит.

– Россия изолирована. НАТО приближается к ее границам. НАТО присоединяет новых членов. А он (Владимир Путин, – Ред.) обнаруживает, что его собственные экономические показатели становятся все слабее и снижаются. И поэтому я думаю, что впоследствии Россия поймет, что это был по сути стратегический провал по многим пунктам, — подчеркнула Смит.

Она отметила, что спрогнозировать сроки завершения войны в Украине сложно. В то же время, РФ могла бы остановить военные действия уже сейчас, если бы хотела.

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– Россия могла бы остановить войну завтра, если бы захотела. И мы пытаемся оказывать на Москву все возможное давление, чтобы изменить путинские стратегические расчеты… Но, с точки зрения прогнозирования, будет ли это еще несколько недель или месяцев, или дольше, трудно сказать. Наше внимание опять же сосредоточено только на поддержке украинских войск, чтобы они могли одержать победу, — объяснила посол.

Она также отметила способность Вооруженных сил Украины не только отражать агрессию российских войск, но и быстро учиться на новой технике и вооружении.

Комментируя вероятность превращения полномасштабной войны в замороженный конфликт, Джулиана Смит назвала это “одной из возможностей”.

Посол США также заверила, что международное сообщество будет пресекать любые попытки Кремля “присоединить” к РФ незаконно захваченные украинские территории.

Смит уточнила, что США тесно сотрудничают с Евросоюзом и другими странами мира над дополнительными способами давления на российское правительство. И в случае попытки Москвы “легализовать” оккупацию будут введены новые санкции.

– Мы уже видели российскую методику раньше. В некоторых случаях они приходят и берут под свой контроль или пытаются аннексировать территорию, как это было с Крымом, а затем пытаются сделать эту аннексию реальностью… Мы этого не примем. Мы не будем поддерживать ее и, конечно же, не признаем ни в коем виде, ни в одной форме. Мы знаем и верим, что россияне могут попытаться повторить это на Донбассе, где-то на востоке. Вот почему мы говорим об этом сейчас, – проинформировала посол.

По прогнозам бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, ВСУ смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца этого года. Это станет возможным, если Запад продолжит доставлять обещанную помощь быстрыми темпами.

Фото: Генеральный штаб ВСУ