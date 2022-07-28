Попали по воинской части в Лютеже: подробности ракетного удара по Киевщине
Российские оккупанты утром 28 июля обстреляли воинскую часть в Лютеже Киевской области.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля.
— Около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами Калибр по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области, — отметил он.
Громов рассказал, что сейчас есть информация о разрушении одного здания, а еще два — повреждены. Также одну крылатую ракету удалось сбить в воздухе над Бучанским карьером.
Предварительно пострадали пятеро гражданских лиц, погибших нет.
По словам Громова, противник нанес удар с акватории Черного моря – из района мыса Фиолент.
Он также уточнил информацию о ситуации в Черниговской области. С 5.25 по 6.30 утра населенный пункт Гончаровское подвергся обстрелам из РСЗО (около 20 снарядов по позициям ВСУ). Пуски были совершены из населенного пункта Зябровка Республики Беларусь.
– Есть потери в нашем личном составе, они уточняются, – добавил Громов.
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