Июль, 28 в 13:34

Российские оккупанты утром 28 июля обстреляли воинскую часть в Лютеже Киевской области.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля.

— Около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами Калибр по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области, — отметил он.

Громов рассказал, что сейчас есть информация о разрушении одного здания, а еще два — повреждены. Также одну крылатую ракету удалось сбить в воздухе над Бучанским карьером.

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Предварительно пострадали пятеро гражданских лиц, погибших нет.

По словам Громова, противник нанес удар с акватории Черного моря – из района мыса Фиолент.

Он также уточнил информацию о ситуации в Черниговской области. С 5.25 по 6.30 утра населенный пункт Гончаровское подвергся обстрелам из РСЗО (около 20 снарядов по позициям ВСУ). Пуски были совершены из населенного пункта Зябровка Республики Беларусь.

– Есть потери в нашем личном составе, они уточняются, – добавил Громов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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