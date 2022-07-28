В результате ракетного удара по Кропивницкому погибли 5 человек, 25 ранены — председатель ОВА
В результате ракетных обстрелов Кропивницкого 28 июля погибли пять человек. Еще 25 получили травмы, из них 12 — военнослужащих, 13 — гражданских.
Об этом на брифинге рассказал глава военной администрации Кировоградской области Андрей Райкович.
Напомним, что сегодня около 12.22 в Кропивницком прогремели два взрыва.
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Впоследствии информацию о “прилетах” в городе подтвердил глава ОВА. Всю подробную информацию он пообещал сообщить позже.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.
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