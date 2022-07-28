В результате ракетного удара по Киевщине 15 человек получили ранения

Июль, 28 в 14:55

В результате ракетных обстрелов в Киевской области 28 июля 15 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

– Вместе с тем благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий, — написал он на своей официальной странице в Telegram.

Также он отметил, что в лесополосе Вышгородского района полицейские обнаружили также остатки еще одной ракеты РФ. К счастью, в этом районе никто не пострадал.

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Напомним, что утром 28 июля РФ нанесла ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевской области. По региону оккупанты выпустили пять ракет, попав в объект инфраструктуры.

Источник: Андрей Небитов