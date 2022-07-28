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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Взрывы на складах РФ в Горловке и обстрелы городов Украины: что происходит на 155-й день войны (онлайн)

Взрывы на складах РФ в Горловке и обстрелы городов Украины: что происходит на 155-й день войны (онлайн)

В Стамбуле открылся координационный центр, который будет следить за транспортировкой зерна по Черному морю. Первые суда могут отправиться уже на этой неделе – порты Одесса, Черноморск и Южный разблокированы.

Вооруженные силы освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое Херсонской области, а также снова прицельно попали по Антоновскому мосту, из-за чего захватчики перекрыли движение мостом. В то же время враг взимает дополнительные силы в оккупированную область.

Оккупанты били по Харькову, обстреляли Днепропетровщину, Донетчину, в том числе попали по гостинице в Бахмуте – там двое погибших, трое раненых.

Православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ Кирилла патриаршего престола из-за поддержки войны против Украины и ереси о “русском мире”.

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01:02 - 28 июля

Началось вражеское наступление по всему так называемому Донецкому фронту. Оккупанты штурмуют укрепрайоны наших войск и становятся в стратегическую оборону.

Об этом в эфире Фейгин Live рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, такая тактика захватчиков предполагает, что от группировок “ДНР” и “ЛНР” ничего не останется.

Несмотря на попытки наступления российская армия получает жесткий отпор в районе Северска и Бахмута.

— Я рискну выдвинуть достаточно обоснованное предположение, что Москва по сути отказывается от захвата Донецкой области на данном этапе и переходят к обороне. Но, не до конца ясно, они становятся в стратегическую оборону или же они становятся в стратегическую оборону с попыткой нанести один-два мощных удара, ослабить наш наступательный потенциал и не дать нам перейти в успешное контрнаступление, — отметил Арестович.

Либо генеральная задача России предполагает ослабление ударной группировки ВСУ и приведение в состояние, когда наши вооруженные силы не смогут освободить захваченные территории. Таким образом РФ хочет принудить Украину к переговорам.

— Завести в патовую ситуацию — корейский вариант (замороженный конфликт — Ред.), — сказал Арестович.

Он уверяет, что ни о какой победе армии РФ и дальнейшем захвате наших территорий речи не идет — решение принято на оборону.

— То, что они становятся в стратегическую оборону — это железно видно. Войска перебрасываются на два направления, где они (россияне — Ред.) больше всего ожидают наших ударов — на Юг. И это ценой снятия с важнейших участков фронта — с Изюма до Бахмута, — заявил советник главы Офиса президента.

По его словам, наконец-то РФ сделала ошибку стратегического масштаба.

— Первой стратегической ошибкой было начало войны. Вот теперь вторая… Они затеяли четырехходовку — это гарантия того, что она провалится. Они забивают себе логистику, — считает Алексей Арестович.

По словам советника главы ОПУ, август будет “интересный”.

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01:01 - 28 июля

Правый берег реки Днепр имеет для России стратегическое значение, иначе удержание фронта со стороны оккупантов начнет ослабляться.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— Если мы уничтожим правобережную группировку, то огневыми средствами мы перекрываем вход в Крым. Мы закрываем, фактически, горлышко бутылки из которого постоянно льется поток техники и личного состава из РФ, — объяснил военный эксперт.

Кроме того, Жданов добавил, что при освобождении правого берега Днепра ВСУ сможет взять под контроль железнодорожную ветку на Запорожье и взять под огневой контроль Мелитополь, из-за чего Запорожское направление “начнет очень сильно проседать”.

Военный эксперт отметил, что при поставках в Украину ракет типа ATACMS и сокращении дистанции по правобережью Днепра, станут возможными удары по Керченскому мосту, который соединяет материковую Россию и оккупированный Крым.

— Таким образом мы возвращаем Крыму статус полуострова, который будет отрезан от России. Тогда проблема освобождения Крыма становится намного легче, — отметил Олег Жданов.

В то же время он отметил, что при такой расстановке сил важной целью останется уничтожение Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте.

Источник: Фейгин Live

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