Взрывы на складах РФ в Горловке и обстрелы городов Украины: что происходит на 155-й день войны (онлайн)

В Стамбуле открылся координационный центр, который будет следить за транспортировкой зерна по Черному морю. Первые суда могут отправиться уже на этой неделе – порты Одесса, Черноморск и Южный разблокированы.

Вооруженные силы освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое Херсонской области, а также снова прицельно попали по Антоновскому мосту, из-за чего захватчики перекрыли движение мостом. В то же время враг взимает дополнительные силы в оккупированную область.

Оккупанты били по Харькову, обстреляли Днепропетровщину, Донетчину, в том числе попали по гостинице в Бахмуте – там двое погибших, трое раненых.

Православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ Кирилла патриаршего престола из-за поддержки войны против Украины и ереси о “русском мире”.