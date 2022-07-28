Июль, 28 в 10:56

В оккупированном Донецке что-то горит, густой столб дыма поднимается в воздух. Пока официальной информации, что именно пылает не поступало.

Фото и видео с разных районов города очевидцы публикуют в местных пабликах.

— Донецк, Утро. Селитры и Бавовны продолжаются. Потери уточняются, но известно одно — “этот не склад с БК и ГСМ уже долго мозолил глаза. Больше не будет, — так уже прокомментировали происходящее в СтратКоме ВСУ.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук написал на своей странице в Telegram, что демилитаризация орды продолжается.

— Не надо, московит, боярышник пить, БК сгорел и фейерверком взрывался! – говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скрин с видео