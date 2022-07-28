Виден густой столб дыма: в Донецке прогремел взрыв
В оккупированном Донецке что-то горит, густой столб дыма поднимается в воздух. Пока официальной информации, что именно пылает не поступало.
Фото и видео с разных районов города очевидцы публикуют в местных пабликах.
— Донецк, Утро. Селитры и Бавовны продолжаются. Потери уточняются, но известно одно — “этот не склад с БК и ГСМ уже долго мозолил глаза. Больше не будет, — так уже прокомментировали происходящее в СтратКоме ВСУ.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук написал на своей странице в Telegram, что демилитаризация орды продолжается.
— Не надо, московит, боярышник пить, БК сгорел и фейерверком взрывался! – говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: скрин с видео