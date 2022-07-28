Угроза ракетных ударов из Беларуси будет сохраняться в течение трех месяцев — Генштаб

Июль, 28 в 17:33

Со стороны Беларуси возможны вооруженные провокации на границах, а угроза ракетных ударов с территории этой страны будет сохраняться в течение трех месяцев.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что вероятность вторжения белорусской армии остается низкой.

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– На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка осталась контролируемой. Вероятность вторжения со стороны Беларуси остается низкой. Однако не исключается возможность проведения российскими и белорусскими спецназовцами, совместно с боевиками ПИК РФ, вооруженных провокаций на границах с Украиной, — сказал Громов.

Провокации возможны в приграничных с Украиной районах Гомельской и Брестской областей для инспирирования антиукраинских настроений в белорусском обществе, считают военные.

Напомним, что 28 июля с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет. Пять из них попали в Вышгородский район Киевской области.

Российские захватчики попали в объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадали пять гражданских лиц.