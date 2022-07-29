Идеология “русского мира” должна быть запрещена – Эпифаний об ударах по Оленовке
Российские злодеяния ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг, а идеология “русского мира” должна быть запрещена.
Об этом написал Митрополит Эпифаний на своей странице в Twitter.
– Издевательство, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология “русского мира” должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм, — написал предстоятель ПЦУ.
Он также добавил, что российское зло должно быть осуждено.
— Решизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг! – написал митрополит.
Убийство украинских военнопленных, о котором говорит Эпифаний, произошло 29 июля, когда российские войска ударили по находившимся в колонии в Оленовке пленным украинцам. В результате обстрела погибли 40 человек, еще 130 получили ранения.
Напомним, 27 июля Священный синод ПЦУ утвердил письмо ко Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой лишить главу РПЦ Кирилла патриаршего престола. Кроме того, в письме к Варфоломею осуждается “этнофилетическое и расистское” учение о “русском мире”, проповедуемое патриархом РПЦ.
Источник: Митрополит Епіфаній