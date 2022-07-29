Июль, 29 в 18:46

Российские злодеяния ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг, а идеология “русского мира” должна быть запрещена.

Об этом написал Митрополит Эпифаний на своей странице в Twitter.

– Издевательство, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология “русского мира” должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм, — написал предстоятель ПЦУ.

Он также добавил, что российское зло должно быть осуждено.

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— Решизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг! – написал митрополит.

Убийство украинских военнопленных, о котором говорит Эпифаний, произошло 29 июля, когда российские войска ударили по находившимся в колонии в Оленовке пленным украинцам. В результате обстрела погибли 40 человек, еще 130 получили ранения.

Напомним, 27 июля Священный синод ПЦУ утвердил письмо ко Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой лишить главу РПЦ Кирилла патриаршего престола. Кроме того, в письме к Варфоломею осуждается “этнофилетическое и расистское” учение о “русском мире”, проповедуемое патриархом РПЦ.

Источник: Митрополит Епіфаній