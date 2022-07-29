Июль, 29 в 6:47

На войне с российскими оккупантами погиб ветеран, музыкант, поэт и руководитель волонтерской инициативы Res_Publica. Братья по оружию Глеб Бабич.

О гибели Бабича сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

– В бою погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер. Будьте прокляты, оккупанты. Вечная слава! – написал спикер.

Бабич является автором текстов многих известных песен, в частности, известной песни Подай зброю группы Kozak System.

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Фото: Глеб Бабич

Источник: Сергей Братчук