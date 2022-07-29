Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

На войне погиб ветеран и поэт Глеб Бабич

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
На войне погиб ветеран и поэт Глеб Бабич

На войне с российскими оккупантами погиб ветеран, музыкант, поэт и руководитель волонтерской инициативы Res_Publica. Братья по оружию Глеб Бабич.

О гибели Бабича сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

– В бою погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер. Будьте прокляты, оккупанты. Вечная слава! – написал спикер.

Бабич является автором текстов многих известных песен, в частности, известной песни Подай зброю группы Kozak System.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Глеб Бабич
Источник: Сергей Братчук

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка