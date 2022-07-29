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Факты / Украина

РФ привлекает ЧВК Вангера из-за нехватки пехоты, но им не удастся изменить ход войны

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Министерству обороны РФ не хватает пехоты, поэтому оно активно привлекает наемников частной военной компании Вагнер к широкомасштабной войне в Украине. Но они до сих пор выполняли другие миссии.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании.

Они отметили, что с марта российская частная военная компания Вагнер работает на Востоке Украины по координации с российскими военными.

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— Вероятно, Вагнеру была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, подобно обычным армейским подразделениям. Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от широкомасштабной открытой регулярной российской военной деятельности, — отметили в разведке.

В Минобороны Великобритании также подчеркнули, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством.

В обзоре добавили, что роль Вагнера, вероятно, изменилась из-за того, что российскому Минобороны не хватает боевой пехоты. Однако вряд ли сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны.

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