Июль, 29 в 9:41

Министерству обороны РФ не хватает пехоты, поэтому оно активно привлекает наемников частной военной компании Вагнер к широкомасштабной войне в Украине. Но они до сих пор выполняли другие миссии.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании.

Они отметили, что с марта российская частная военная компания Вагнер работает на Востоке Украины по координации с российскими военными.

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— Вероятно, Вагнеру была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, подобно обычным армейским подразделениям. Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от широкомасштабной открытой регулярной российской военной деятельности, — отметили в разведке.

В Минобороны Великобритании также подчеркнули, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CD3LU2jI92 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/NMjaQWZiQU — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 29, 2022

В обзоре добавили, что роль Вагнера, вероятно, изменилась из-за того, что российскому Минобороны не хватает боевой пехоты. Однако вряд ли сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

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