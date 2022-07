Министерству обороны РФ не хватает пехоты, поэтому оно активно привлекает наемников частной военной компании Вагнер к широкомасштабной войне в Украине. Но они до сих пор выполняли другие миссии.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании.

Они отметили, что с марта российская частная военная компания Вагнер работает на Востоке Украины по координации с российскими военными.

В Минобороны Великобритании также подчеркнули, что этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 July 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CD3LU2jI92

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/NMjaQWZiQU

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 29, 2022