Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В устье Быстрое на неизвестном предмете подорвалось украинское гражданское судно — ОК Юг

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В устье Быстрое на неизвестном предмете подорвалось украинское гражданское судно — ОК Юг
Фото: Depositphotos

В устье Быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинское гражданское судно получило пробоину. Об этом сообщил представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров.

– В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за его живучесть, — сказал Назаров.

Он отметил, что сейчас производятся ремонтные работы, человеческих потерь нет.

Источник: ОК Юг

Сейчас смотрят

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка