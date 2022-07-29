В устье Быстрое на неизвестном предмете подорвалось украинское гражданское судно — ОК Юг

Июль, 29 в 9:00

В устье Быстрое в результате подрыва на неизвестном предмете украинское гражданское судно получило пробоину. Об этом сообщил представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров.

– В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за его живучесть, — сказал Назаров.

Он отметил, что сейчас производятся ремонтные работы, человеческих потерь нет.

Источник: ОК Юг