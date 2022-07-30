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Факты / Украина

Украинские защитники освободили село на Донецком направлении

Илья Нежигай, редактор ленты
Украинские защитники освободили село на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины смогли освободить и полностью зачистить от сил РФ один из населенных пунктов Донецкого направления.

Об этом сообщили военные 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха на странице Facebook.

— Сейчас село больше похоже на призрак: “мертвая” военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения, — говорится в сообщении.

Украинские военные добавили, что прилагают усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы в поселке.

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– Военные раздали продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имели сами, – приводят военные слова местной жительницы.

В 53-й ОМБр не уточняют, о каком самом поселке идет речь.

Ранее американское издание The Washington Post сообщало, что у Украины и ВСУ есть шанс переломить ситуацию на фронте и перехватить инициативу, если уже не перехватили. В то же время, силам РФ придется признать, что они не смогут захватить Донецкую область.

Война России против Украины длится уже 156-й день. Узнать главные новости дня можно в текстовой онлайн трансляции на Фактах ICTV.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Источник: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Фото: Скриншот с видео

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