Украинские защитники освободили село на Донецком направлении
Вооруженные силы Украины смогли освободить и полностью зачистить от сил РФ один из населенных пунктов Донецкого направления.
Об этом сообщили военные 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха на странице Facebook.
— Сейчас село больше похоже на призрак: “мертвая” военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения, — говорится в сообщении.
Украинские военные добавили, что прилагают усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы в поселке.
– Военные раздали продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имели сами, – приводят военные слова местной жительницы.
В 53-й ОМБр не уточняют, о каком самом поселке идет речь.
Ранее американское издание The Washington Post сообщало, что у Украины и ВСУ есть шанс переломить ситуацию на фронте и перехватить инициативу, если уже не перехватили. В то же время, силам РФ придется признать, что они не смогут захватить Донецкую область.
Война России против Украины длится уже 156-й день. Узнать главные новости дня можно в текстовой онлайн трансляции на Фактах ICTV.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.
Источник: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха
Фото: Скриншот с видео