Июль, 29 в 21:02

Вооруженные силы Украины смогли освободить и полностью зачистить от сил РФ один из населенных пунктов Донецкого направления.

Об этом сообщили военные 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха на странице Facebook.

— Сейчас село больше похоже на призрак: “мертвая” военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения, — говорится в сообщении.

Украинские военные добавили, что прилагают усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы в поселке.

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– Военные раздали продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имели сами, – приводят военные слова местной жительницы.

В 53-й ОМБр не уточняют, о каком самом поселке идет речь.

Ранее американское издание The Washington Post сообщало, что у Украины и ВСУ есть шанс переломить ситуацию на фронте и перехватить инициативу, если уже не перехватили. В то же время, силам РФ придется признать, что они не смогут захватить Донецкую область.

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Источник: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Фото: Скриншот с видео