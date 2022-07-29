Отправила их туда еще в 2021 году: РФ смогла захватить Чернобыль благодаря спецагентам

Июль, 29 в 11:38

Россия захватила Чернобыль не случайно – эту операцию страна-агрессор начала готовить еще в ноябре 2021 года. РФ отправила туда своих агентов, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для без кровопролитного захвата.

— Информатор, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым было поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода русских войск, — сообщает источник.

По словам источника, Чернобыль также являлся пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. В обмен на деньги украинские чиновники передали российским шпионам данные о военной готовности Украины.

Сообщается, что сейчас проходят как минимум три расследования в отношении людей, работавших в Чернобыле. Двух человек подозревают в предоставлении информации агентам РФ или в другом содействии в захвате.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что “кроме внешнего врага у нас, к сожалению, есть внутренний враг, и этот враг не менее опасен”. По словам Данилова, на момент вторжения были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органов. Однако секретарь СНБО не назвал имена, но сказал, что таких предателей необходимо “нейтрализовать” любой ценой.

Сообщается, что РФ рассчитывала активировать спящих агентов внутри украинского аппарата безопасности и за несколько дней при их поддержке без особого труда и количества техники захватить администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, хотя Россия захватила Чернобыль 24 февраля, ее план по захвату власти в Киеве провалился.

Источник: Reuters