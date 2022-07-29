Июль, 29 в 12:35

Военному РФ Шишимарину, котроый убил жителя Сумщины, изменили приговор

Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, который убил жителя Сумской области. Вместо пожизненного заключения его осудили на 15 лет лишения свободы. — Коллегия судей приняла решение апелляционную жалобу защитника удовлетворить частично и смягчить назначенное Шишимарину Вадиму Евгеньевичу наказание до 15 лет лишения свободы, — заявил председательствующий судья. Источник: Киевский апелляционный суд Сейчас смотрят Дополняется…

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