Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Военному РФ Шишимарину, котроый убил жителя Сумщины, изменили приговор

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Вадим Шишимарін
Фото: УНИАН

Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, который убил жителя Сумской области.

Вместо пожизненного заключения его осудили на 15 лет лишения свободы.

— Коллегия судей приняла решение апелляционную жалобу защитника удовлетворить частично и смягчить назначенное Шишимарину Вадиму Евгеньевичу наказание до 15 лет лишения свободы, — заявил председательствующий судья.

Источник: Киевский апелляционный суд

Сейчас смотрят

Дополняется…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка