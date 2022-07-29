Военному РФ Шишимарину, котроый убил жителя Сумщины, изменили приговор
Фото: УНИАН
Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, который убил жителя Сумской области.
Вместо пожизненного заключения его осудили на 15 лет лишения свободы.
— Коллегия судей приняла решение апелляционную жалобу защитника удовлетворить частично и смягчить назначенное Шишимарину Вадиму Евгеньевичу наказание до 15 лет лишения свободы, — заявил председательствующий судья.
Источник: Киевский апелляционный суд
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