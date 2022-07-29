Июль, 29 в 12:38

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус не исключает угрозы нового наземного наступления на область с территории Беларуси.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона. Чаус уточнил, что на случай вторжения оккупантов из Беларуси власти Черниговской области подготовили план действий, однако его детали не разглашаются.

– Мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы, – подчеркнул Чаус.

Он добавил, что враждебные действия против Украины с территории Беларуси в последнее время активизировались. В частности, практически все ракеты, которыми войска РФ наносят удары по Черниговской области, были выпущены именно из Беларуси.

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– Враг не прекращает свою агрессию на территории Черниговской области… Почти все выпущенные в последнее время ракеты, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все производятся с территории России, — объяснил Чаус.

Он напомнил, что вчера Черниговская область подверглась масштабному ракетному обстрелу с территории Беларуси. Сегодня утром обстрелы продолжались: под огонь попали населенные пункты Новгород-Северского района.

Как известно, утром 28 июля под обстрел рашистов попал населенный пункт Гончаровское. Враг открыл огонь по позициям Вооруженных сил Украины из РСЗО, выпустив около 20 снарядов. Пуски были совершены из Беларуси. В результате атаки есть потери среди украинских военных.