Июль, 29 в 7:41

Украинские защитники отбили штурм армии РФ в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери оккупантам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По их данным, на Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

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— Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются, — отметили в Генштабе.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Он понес потери и отошел.

На Харьковском направлении противник обстреливает из артиллерии населенные мирные пункты, а пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

Кроме того, численный состав или характер группировок российских оккупантов на Волынском, Полесском и Северском направлениях не изменился. Однако продолжаются мероприятия инженерного оборудования позиций.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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