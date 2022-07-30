Блинкен сопротивляется призыву объявить РФ страной-террористом – NYT

Июль, 30 в 14:45

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призыву объявить Россию страной-террористом, несмотря на то, что сСат США, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также президент Украины Владимир Зеленский и украинский парламент всячески поддерживают эту идею.

По данным NYT, уже несколько недель на Блинкена оказывают давление с целью официально объявить Россию государством — спонсором терроризма. Это окончательно внесло бы РФ в группу таких стран-аутсайдеров, как Северная Корея, Куба, Сирия и Иран, которые ранее были объявлены террористами.

В издании считают, что Блинкену не нравится, что этот шаг может заставить Америку ввести санкции против союзников США, которые ведут дела с Россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

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В издании напомнили, что Сенат США ранее единогласно одобрил резолюцию с призывом признать РФ страной-террористом, однако этот документ не обязателен к исполнению.

Тем временем группа демократов в Палате представителей в четверг представила новый документ, который, если он будет принят Конгрессом и станет законом, обяжет Вашингтон внести Россию в американский список спонсоров терроризма.

Как отмечается, такое решение приведет к новым санкциям в отношении разрушенной экономики РФ, в том числе штрафам в отношении стран, которые ведут дела с Москвой.

Это также позволит отказаться от традиционных правовых барьеров, которые не позволяют частным лицам подавать иски к иностранным правительствам о возмещении ущерба, включая, к примеру, семьи американских добровольцев, убитых или раненых во время войны с Россией в Украине.

Кроме того, это может раз и навсегда разорвать ограниченные дипломатические связи администрации Байдена с Москвой.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности выразил обеспокоенность тем, что такая мера ограничит способность администрации Байдена освобождать некоторые операции с Россией от западных санкций.

В частности, Вашингтон переживает, чтобы торговые санкции не повлияли на российский экспорт продуктов питания.

Кроме того, многие другие страны начнут опасаться торговать с Москвой, чтобы не попасть под действия санкций США.

– Это означает, что вести дела с Россией под таким названием будет чрезвычайно сложно, – сказал сенатор Линдси Грэм.

Эксперты отмечают, что дипломатические издержки такого шага могут быть значительными и что Владимир Путин может выслать из страны всех американских дипломатов. До сих пор Москва разрешала посольству США в Москве работать, а некоторым дипломатам, в том числе послу Джону Салливану, остаться.