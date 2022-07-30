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Факты / Украина

“Очень скоро”: США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
“Очень скоро”: США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Фото: Getty Images

Администрация президента США намерена в ближайшее время объявить о следующем пакете военной помощи для Украины.

Об этом во время регулярного пресс-брифинга объявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США и представитель Пентагона Джон Кирби.

Он заявил, что пакет военной помощи будет объявлен “очень скоро”, но не назвал, что именно США передадут Украине.

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– Можете ожидать увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели, – сказал Джон Кирби на закрытом брифинге.

Ранее Соединенные Штаты и союзные страны обязались предоставить Украине более 30 реактивных систем залпового огня, таких как HIMARS, или схожих по принципу. На фронте находится 12 HIMARS и неопределенное количество британских M270.

Джон Кирби отметил, что пока не может назвать конкретной даты поставок оружия в Украину.

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Источник: Bloomberg
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