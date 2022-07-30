Июль, 30 в 16:45

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возмутительную публикацию посольства РФ, что украинские военные – защитники Азовстали “заслуживают казни”.

Как подчеркнул в официальном Twitter-аккаунте спикер МИД Олег Николенко, такие высказывания – это доказательство того, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений РФ.

– Прочтите это (твит посольства РФ, — Ред.), когда вам скажут, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к смертной казни украинских военнопленных, и войсками РФ, которые делают это в Еленовке. Все они соучастники этих военных преступлений и должны понести ответственность, — подчеркнул Николенко.

Read this when they tell you Russia must not be isolated. Сейчас смотрят There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka. They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022

Пропагандистское сообщение ранее обнародовало в своем официальном Twitter-аккаунте посольство РФ в Великобритании. В нем рашисты утверждают, что бойцы полка Азов якобы “заслуживают унизительной смерти” – “казни через повешение”.

Соцсеть Twitter обозначила это сообщение как нарушающее правила относительно проявлений ненависти.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя публикацию, подчеркнул, что это еще одно доказательство, что РФ является страной-террористом.

Как известно, в ночь на 29 июля в оккупированной Еленовке (Донецкая область), на территории бывшей исправительной колонии, оккупанты убили десятки украинских военнопленных – защитников Азовстали.

Точных данных о количестве погибших пока нет. Офис генпрокурора сообщал о 40 погибших и 130 раненых воинах, тогда как президент Владимир Зеленский – о более чем 50 погибших.

Из-за событий в Еленовке глава государства призвал международное сообщество, в том числе США, признать Россию государством-террористом.

В настоящее время украинская сторона запустила процедуру возвращения тел погибших военнослужащих.