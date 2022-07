В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возмутительную публикацию посольства РФ, что украинские военные – защитники Азовстали “заслуживают казни”.

Как подчеркнул в официальном Twitter-аккаунте спикер МИД Олег Николенко, такие высказывания – это доказательство того, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений РФ.

Read this when they tell you Russia must not be isolated.

There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.

They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022