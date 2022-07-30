Июль, 30 в 14:41

На 157-е сутки полномасштабной войны армия РФ продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Карта боевых действий в Украине на 30.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

На этих направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не выявил признаков формирования наступательных группировок Вооруженных сил Беларуси и России.

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На Северском направлении враг прибегал к воздушной разведке и бил из ствольной и реактивной артиллерии по объектам инфраструктуры в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

Из артиллерии оккупанты обстреливали районы Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкино, Мосьпаново и Старого Салтова на Харьковском направлении.

Из ствольной, реактивной артиллерии и танков российские захватчики били около Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушевахи, Карнауховки, Долины и Адамовки на Славянском направлении.

Неудачным для армии России стал штурм в районах Бражковки и Дмитровки.

Зафиксированы обстрелы недалеко от Краматорска, Северского, Спорного и авиаудары – вблизи Серебрянки и Спорного на Краматорском направлении.

Есть информация и о работе вражеского беспилотника.

Военная и гражданская инфраструктура находилась под вражеским огнем в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Травневое, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк на Бахмутском направлении.

Авиаудар РФ нанесла вблизи Соледара.

Не увенчались успехом штурмовые действия оккупантов в районах Вершины и Травневого.

Вблизи Семигорья, Зайцево и Вершины по состоянию на 30 июля идут бои.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки.

Авиацию РФ привлекала для ударов недалеко от Селидового, Авдеевки и Первомайского.

Неудачным для захватчиков стал штурм в районах Песков и Авдеевки. У Красногоровки бои продолжаются.

Вражеским артиллерийским обстрелам подвергались районы населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времьевка, Новоселка и Новополь на Новопавловском направлении.

Отошли оккупанты после штурма в районе Марьинки. Бои вблизи Павловки продолжаются.

Гражданскую и военную инфраструктуру обстреливает армия РФ в районах населенных пунктов Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское на Запорожском направлении.

Авиаудар пришелся вблизи Новомихайловки и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск, а также восстановлении путей логистического обеспечения.

Не снижает РФ интенсивность воздушной разведки с привлечением беспилотников.

Систематически под обстрелами находится гражданская и военная инфраструктура в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское.

Авиаудары нанесены вблизи Новогригорьевки и Андреевки.

В акватории Черного моря дежурят носители крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 30 июля 2022

личного состава – около 40 670 (+170),

танков ‒ 1 759 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 3 995 (+8),

артиллерийских систем – 906 (+6),

реактивных систем залпового огня – 258,

средств противовоздушной обороны – 117,

самолетов – 222,

вертолетов – 190,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 733 (+2),

крылатых ракет – 174,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 889 (+19),

специальной техники – 78 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.