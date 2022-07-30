Карта боевых действий на 30.07.2022 – ситуация на фронте
На 157-е сутки полномасштабной войны армия РФ продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Карта боевых действий в Украине на 30.07.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
На этих направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не выявил признаков формирования наступательных группировок Вооруженных сил Беларуси и России.
На Северском направлении враг прибегал к воздушной разведке и бил из ствольной и реактивной артиллерии по объектам инфраструктуры в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
Из артиллерии оккупанты обстреливали районы Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкино, Мосьпаново и Старого Салтова на Харьковском направлении.
Из ствольной, реактивной артиллерии и танков российские захватчики били около Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушевахи, Карнауховки, Долины и Адамовки на Славянском направлении.
Неудачным для армии России стал штурм в районах Бражковки и Дмитровки.
Зафиксированы обстрелы недалеко от Краматорска, Северского, Спорного и авиаудары – вблизи Серебрянки и Спорного на Краматорском направлении.
Есть информация и о работе вражеского беспилотника.
Военная и гражданская инфраструктура находилась под вражеским огнем в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Травневое, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк на Бахмутском направлении.
Авиаудар РФ нанесла вблизи Соледара.
Не увенчались успехом штурмовые действия оккупантов в районах Вершины и Травневого.
Вблизи Семигорья, Зайцево и Вершины по состоянию на 30 июля идут бои.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки.
Авиацию РФ привлекала для ударов недалеко от Селидового, Авдеевки и Первомайского.
Неудачным для захватчиков стал штурм в районах Песков и Авдеевки. У Красногоровки бои продолжаются.
Вражеским артиллерийским обстрелам подвергались районы населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времьевка, Новоселка и Новополь на Новопавловском направлении.
Отошли оккупанты после штурма в районе Марьинки. Бои вблизи Павловки продолжаются.
Гражданскую и военную инфраструктуру обстреливает армия РФ в районах населенных пунктов Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское на Запорожском направлении.
Авиаудар пришелся вблизи Новомихайловки и Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск, а также восстановлении путей логистического обеспечения.
Не снижает РФ интенсивность воздушной разведки с привлечением беспилотников.
Систематически под обстрелами находится гражданская и военная инфраструктура в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское.
Авиаудары нанесены вблизи Новогригорьевки и Андреевки.
В акватории Черного моря дежурят носители крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Потери РФ на 30 июля 2022
- личного состава – около 40 670 (+170),
- танков ‒ 1 759 (+10),
- боевых бронированных машин ‒ 3 995 (+8),
- артиллерийских систем – 906 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 258,
- средств противовоздушной обороны – 117,
- самолетов – 222,
- вертолетов – 190,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
- крылатых ракет – 174,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 889 (+19),
- специальной техники – 78 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 157-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.