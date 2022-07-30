Июль, 30 в 14:32

НАК Нафтогаз Украины проводит активные консультации и готовится к подписанию первых протокольных предсоглашений по поставкам газа в рамках закона о ленд-лизе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

– С 1 октября начнется непосредственно действие закона о ленд-лизе. Поэтому наше правительство обращается к правительству США с просьбой рассмотреть возможность включить в общий закон о ленд-лизе и поставки определенных лимитов газа, которые могут быть недополучены Украиной из-за боевых действий, — сказал Немчинов.

Он отметил, что для полноценного прохождения отопительного сезона Украине необходимо около 19 млрд куб. м газа. В настоящее время в газохранилищах накоплено около 12 млрд куб. м.

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– Да, в Украине сократилось потребление газа. Ни для кого не секрет, что у нас происходит сокращение промышленного производства. Крупные предприятия, являвшиеся потребителями значительных объемов газа, либо сократили свое производство, либо вообще свернули работу. Но следует понимать, что существуют реальные угрозы обстрелов со стороны РФ предприятий и объектов инфраструктуры по добыче газа, расположенных в непосредственной близости к зоне боевых действий, — сказал министр.

Для защиты от этих угроз и было принято решение о соответствующем обращении к правительству Соединенных Штатов. Немчинов добавил, как только этот вопрос выйдет на стадии финальных договоренностей, об этом будет сообщено общественности.

Напомним, что во вторник, 26 июля, правительство приняло обращение к США о предоставлении “газового ленд-лиза” для стабильного прохождения отопительного сезона.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина готовится к самой сложной зиме и пытается найти все возможные средства, чтобы быть готовой к любому развитию ситуации.