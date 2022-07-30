Июль, 30 в 15:56

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец требует допустить его к месту совершения теракта в Еленовке (Донецкая область), в результате которого погибли украинские военнопленные.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал в эфире общенационального телемарафона. Он уточнил, что уже обратился к Красному Кресту и миссии ООН по этому поводу. Эти организации выступили гарантами безопасности украинских военных при их выходе с завода Азовсталь.

– Я вчера официально обратился к Международному Комитету Красного Креста, к мониторинговой миссии ООН, к их руководителям с тем, чтобы я как уполномоченный Верховной Рады по правам человека, я не просто готов, я требую, чтобы мне дали возможность посетить это место военного преступления, — подчеркнул Лубинец.

Он уточнил, что также обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и предложил ей вместе посетить Еленовку.

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– Я официально обратился и к омбудсмену РФ Москальковой, чтобы она рассмотрела возможность тоже вместе со мной прибыть на это место. Чтобы в нашем присутствии эксперты-международники взяли пробы почвы, материалов, чтобы было совершенно открытое расследование, – объяснил Лубинец.

Он также проинформировал, что украинская сторона рассматривает несколько версий теракта в Еленовке. В частности, это мог быть взрыв внутри барака, где содержались украинские военнопленные, а не ракетные обстрелы, как утверждают оккупанты.

– Этот барак был построен отдельно. И для нас это показатель того, что данная военная операция давно готовилась. Кроме того, об этом говорят так называемые пророссийские Telegram-каналы, где еще в июне обсуждалось, что ВСУ “вполне вероятно будут бить по Еленовке”. Такой был информационный вброс от них. То есть, они к этому готовились: построили отдельно барак, перевели туда наших ребят. С того, как стоят эти обгоревшие кровати, как лежат тела наших героев, мы предполагаем, что это был взрыв изнутри. Об этом дополнительно свидетельствует то, что стоящие неподалеку бараки не пострадали, — заявил омбудсмен.

Он также напомнил, что во время теракта не пострадали находившиеся там российские военные и работники колонии. В связи с этим Лубинец подчеркнул, что это было тщательно подготовленное российской армией военное преступление.

Кроме того, украинская сторона не исключает версии, что теракт в Еленовке мог быть совершен, чтобы скрыть следы пыток украинских военнопленных и ненадлежащее использование средств оккупантами.

Омбудсмен настаивает, что в Еленовку должны прибыть международные специалисты, чтобы взять все материалы для экспертизы.

– Это не будут делать украинские эксперты. И, с нашей точки зрения, это не должны делать эксперты РФ. Это должны делать международные эксперты из разных институтов по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления, — рассказал он.

Омбудсмен добавил, что дополнительным доказательством будут свидетельства раненых в Еленовке украинских военных.