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Факты / Украина

Президент Молдовы осудила Россию за убийство украинских военнопленных в Оленовке

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Молдова
Фото: Dreamstime

Президент Молдовы Мая Санду осудила убийство украинских военнопленных в Еленовке. Она прямо обвинила Россию и призвала к международному расследованию.

— Ошеломлена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в Еленовской исправительной колонии. Эта неоправданная война против Украины является грубым нарушением международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем к международному расследованию и санкциям, – написала Санду.

Напомним, что украинская сторона начала процедуру возвращения тел военнослужащих, погибших во время совершенного оккупантами теракта в Еленовке Донецкой области 29 июля.

Источник: Мая Санду

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