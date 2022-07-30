Президент Молдовы осудила Россию за убийство украинских военнопленных в Оленовке
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Президент Молдовы Мая Санду осудила убийство украинских военнопленных в Еленовке. Она прямо обвинила Россию и призвала к международному расследованию.
— Ошеломлена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в Еленовской исправительной колонии. Эта неоправданная война против Украины является грубым нарушением международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем к международному расследованию и санкциям, – написала Санду.
Напомним, что украинская сторона начала процедуру возвращения тел военнослужащих, погибших во время совершенного оккупантами теракта в Еленовке Донецкой области 29 июля.
Источник: Мая Санду
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