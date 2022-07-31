РФ совершила теракт в Еленовке, чтобы скрыть свои преступления – военный эксперт

Июль, 30 в 22:06

Военный эксперт Валерий Рябых выразил мнение, что оккупанты боялись раскрытия своих преступлений и потому убили пленных украинских военных, которых содержали в колонии в Еленовке.

– Наиболее вероятно, что эти преступления были сделаны для того, чтобы скрыть какие-то вопиющие факты. Прежде всего, конечно, то, что подтверждается теми, кто пребывал в этой колонии ранее, знает порядки, которые там есть, какое там обращение с пленными, – сказал Рябых в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что очень вероятно, что этот теракт был совершен для того, чтобы скрыть следы пыток и даже убийств наших пленных.

Эксперт напомнил, что сдача в плен защитников Мариуполя выполнялась по указу верховного главнокомандующего и с привлечением международных организаций, которые давали гарантии сохранения жизней и здоровья украинских военнопленных.

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– Скорее всего, в связи с тем, что оккупанты боялись раскрытия преступлений, которые происходили во время содержания украинских военнопленных, и был подготовлен и осуществлен этот теракт, – сказал он.

Фото: Скриншот видео Reuters