Июль, 30 в 19:59

Россия анонсировала теракт в Еленовке Донецкой области в июне для того, чтобы обеспечить себе “информационное алиби”.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Отмечается, что первые сообщения о том, что украинские военные якобы планируют обстрелять лагерь военнопленных, появились в росСМИ еще 5 июня.

Таким образом, Россия пытается снять с себя ответственность и обвинить в совершении преступления Украину.

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— После фактического совершения преступления Минобороны РФ масштабировало дезинформационную кампанию и снова пытается переложить ответственность за все совершенные Кремлем военные преступления на Украину, заявляя при этом, что “всю ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и Вашингтон”, — отмечают в ЦПИ.

Напомним, что в ночь на 29 июля российские оккупанты жестоко убили украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Среди пленных были бойцы полка Азов.

В Офисе генпрокурора сообщали о гибели около 40 и ранении 130 военных. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших. Точных данных пока нет.