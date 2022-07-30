Украина сможет отвоевать все захваченные Россией территории – экс-глава ЦРУ

Июль, 30 в 14:01

Украина сможет вернуть все территории, которые были незаконно захваченные Россией.

Об этом заявил экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Дэвид Петреус.

— На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе… я думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение России и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля, — сказал Петреус.

Экс-глава ЦРУ отметил, что победа России, которая является маловероятной, будет иметь катастрофические последствия для Европы и стран НАТО.

Сейчас смотрят

– Российский военный успех в Украине – который я считаю очень маловероятным – был бы катастрофичен для европейской безопасности. Честно говоря, считаю, что лидеры НАТО и западных стран, не входящих в нее, признали это и делают необходимые шаги, чтобы Россия не смогла добиться успеха, — сказал генерал.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.