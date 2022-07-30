Июль, 30 в 9:45

В ночь на 30 июля в Энергодаре Запорожской области после нескольких взрывов произошел пожар.

По словам городского главы Энергодара Дмитрия Орлова, мощные звуки раздались прямо перед гостиницей Запорожской АЭС.

– Ночь на 30 июля в Энергодаре была очень горячая в буквальном смысле этого слова. Вспыхнувший после взрывов пожар тушили с привлечением специальной спасательной техники, – отметил Дмитрий Орлов.

В настоящее время известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая перекрывала подъезд к гостинице.

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По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет.

Однако в близлежащих домах выбило окна.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Орлов

Фото: Дмитрий Орлов