В Энергодаре ночью в воздух взлетела вражеская техника
В ночь на 30 июля в Энергодаре Запорожской области после нескольких взрывов произошел пожар.
По словам городского главы Энергодара Дмитрия Орлова, мощные звуки раздались прямо перед гостиницей Запорожской АЭС.
– Ночь на 30 июля в Энергодаре была очень горячая в буквальном смысле этого слова. Вспыхнувший после взрывов пожар тушили с привлечением специальной спасательной техники, – отметил Дмитрий Орлов.
В настоящее время известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая перекрывала подъезд к гостинице.
По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет.
Однако в близлежащих домах выбило окна.
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Источник: Дмитрий Орлов
Фото: Дмитрий Орлов