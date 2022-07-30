В Украине в ближайшее время запустят капелланскую службу ВСУ — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в ближайшее время во исполнение норм нового закона на передовой заработает капелланская служба ВСУ.
— Украина уникальна не только свободолюбием нашего народа, но и бесконфликтной мультиконфессиональностью. Собственно, капелланское братство это тоже доказывает, – говорит Маляр.
Основной общей задачей службы будет удовлетворение духовных потребностей наших военных и поддержание их морального духа.
— Ведь широкомасштабная война поставила наших защитников и защитниц перед новыми очень сложными вызовами, а значит, моральная и духовная поддержка нужны как никогда, — говорит Маляр.
Источник: Анна Маляр
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Фото: Анна Маляр