Июль, 30 в 17:45

Польша готова передать восемь самоходных гаубиц AHS Krab Украине, прописанных в июньском контракте.

Как сообщает Polskie Radio, артиллерийские установки проходят последние формальные процедуры перед транспортировкой на украинские территории.

Контракт между Украиной и Польшей, подписанный в начале июня, предусматривает поставку более 50 САУ Krab.

Сейчас смотрят

Производством гаубиц для Украины занимается машиностроительная компания Huta Stalowa Wola, производящая широкий спектр продукции как гражданского, так и военного назначения.

Эти артиллерийские установки не передаются Украине в рамках поддержки из Польши, а транспортируются в рамках реализации межправительственного соглашения, которое Варшава и Киев подписали в июне.

Предыдущие 18 гаубиц Krab были переданы в Украину еще в мае и предоставлялись из резервов Вооруженных сил Польши.

Кроме того, издание пишет, что в Польше завершается очередное обучение украинских солдат, которые будут работать с САУ Krab.

Напомним, еще в июне руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчик сказал, что “каждый уничтоженный в Украине российский танк – это теоретически меньше на один российский танк, который может представлять угрозу Польше”.

Источник: Polskie Radio