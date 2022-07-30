Июль, 30 в 0:15

Каждый оккупант, который издевался или пытал украинцев, должен знать, что возмездие придет за ним. И от этого их не спасет ни география, ни время, ни границы.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 29 июля.

Он напомнил, что в течение дня находился в Одесской области, где встречался с украинскими бойцами из Сил специальных операций.

Сейчас смотрят

— Я поблагодарил их за службу, наградил лучших и отметил, что главная их задача – чтобы у врага не было ни одной спокойной минуты на этой земле. Земля должна гореть под ногами. Каждый оккупант, издевающийся над украинцами, который пытает, убивает, должен знать, что возмездие за это будет. Даже если кто-то из российских убийц надеется, что их якобы не привлекут к ответственности, что они якобы где-нибудь скроются, пусть знают — они будут отвечать в любом случае, — заявил он.

Президент подчеркнул, что в современном мире география, время, границы и стены не остановят справедливого возмездия.

Он рассказал, что заслушал 29 июля доклады об ударе оккупантов на Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли более 50 человек.

Зеленский также призвал после ударов по Еленовке мир дать юридическое признание России государством – спонсором терроризма.

Отдельно президент проинформировал о деталях украинского противодействия российской политике террора голодом.

– Сегодня в Одессе началась конкретная работа по возобновлению экспорта украинского зерна. Это важно. Важно не только с точки зрения экономической прочности нашего государства, которое нужно, чтобы выстоять в этой войне. Это важно для того, чтобы мир выстоял под давлением продовольственного кризиса, – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что чем больше украинского зерна будет на мировом рынке, тем стабильнее будет ситуация у наших партнеров, а следовательно, эффективнее будет и наше совместное противодействие России.

— Не хочу сейчас ничего прогнозировать – посмотрим, как будут выполняться договоренности по зерновому экспорту. ООН, Турция и другие международные партнеры отвечают за сторону безопасности этого процесса. Все, что необходимо для защиты нашего побережья, делают Вооруженные Силы Украины, – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что российский террор направлен прежде всего на то, чтобы сломать внутреннюю силу Украины.

– Россия ничего не может сделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами. Наши эмоции, наша общая воля бороться должны быть сильны до нашей победы. Что бы ни делали оккупанты, как бы они ни пытались сломать наш дух, мы должны держаться, быть мобилизованными и полностью сосредоточенными на том, что необходимо для нашей победы, — сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что если кто-то из украинцев чувствует, что не выдерживает зла, которое видит, то следует подумать над тем, как можно лично вам помочь обороне Украины.