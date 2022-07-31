Июль, 31 в 14:41

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля оккупанты выводят личный состав из Верхнего Токмака и Черниговки в Запорожской области.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном ГУР 31 июля.

Как уточняется, около 40 раненых оккупантов доставили в госпиталь города Пологи.

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– Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск, – сообщает разведка.

По данным ГУР, при выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление, будто происходит плановая ротация.