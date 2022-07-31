Оккупанты выводят личный состав из Верхнего Токмака и Черниговки на Запорожчине
Главное управление разведки Минобороны сообщает, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля оккупанты выводят личный состав из Верхнего Токмака и Черниговки в Запорожской области.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном ГУР 31 июля.
Как уточняется, около 40 раненых оккупантов доставили в госпиталь города Пологи.
– Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск, – сообщает разведка.
По данным ГУР, при выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление, будто происходит плановая ротация.
– На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог, – заявляют разведчики.