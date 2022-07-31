Путин во второй раз после оккупации Крыма обновил Морскую доктрину РФ: что изменилось

Июль, 31 в 17:02

Президент России Владимир Путин впервые за семь лет обновил Морскую доктрину РФ. В прошлый раз он вносил изменения в этот документ после оккупации Крымского полуострова, теперь же – ключевые поправки касаются мобилизационной подготовки в условиях войны, развязанной Кремлем против Украины.

Как уточняют росСМИ, во время выступления на параде в честь Дня ВМФ России в Кронштадте Владимир Путин заявил, что в новой редакции Морской доктрины “обозначены границы России”, в том числе – на Черном море.

По его словам, документ закрепил готовность “всеми средствами обеспечивать их безопасность”.

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Среди новых положений Морской доктрины – мобилизационная подготовка в рамках войны против Украины, санкций, введенных странами ЕС и США за эту войну, а также “гибридной тотальной войны коллективного Запада против России” – размытое пропагандистское объяснение, которым Кремль пытается оправдать развязанную им агрессию в суверенной соседней стране.

Также Россия объявила новой доктриной, что хочет “укреплять военную инфраструктуру” во временно оккупированном ею Крыму через усиление Черноморского флота.

В документе указано, что в состав Вооруженных сил России собираются вводить гражданские корабли в военное время.

Агрессоры отдельно подчеркнули в доктрине, что могут “применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане, если дипломатические возможности будут исчерпаны”, что является излишним уточнением, так как россияне и так уже активно используют свои морские силы для террора против соседних стран.

Морская доктрина дополнена пунктом о расширении взаимодействия и сотрудничества с другими странами – среди них Индия, Ирак, Иран и Саудовская Аравия.

Российские СМИ отмечают, что Путин на своем выступлении пригрозил, что ВС РФ получат в ближайшие месяцы гиперзвуковые ракетные комплексы Циркон, которые хотят установить, к примеру, на фрегат Адмирал Горшков.