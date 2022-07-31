Июль, 31 в 1:11

Российские войска пытаются создать провокацию в оккупированном Донецке, забрасывая улицы центра города противопехотными минами ПФМ-1 “Лепесток”.

Одно из таких видео с провокацией РФ обнародовал российский пропагандист вечером 30 июля, его показал Telegram-канал “Збройні сили України. Війна з окупантами”.

На видео пропагандист показывает, что посреди улицы в центре Донецка разбросаны мины ПФМ-1, на которых, как говорит пропагандист, дальше по улице взорвалось колесо автомобиля (на видео действительно можно увидеть авто, стоящее в необычной позе поперек дороги).

Сейчас смотрят

Конечно же, российский пропагандист обвинил в забрасывании минами улиц Вооруженные силы Украины.

На видео можно увидеть улицу Университетскую, которая находится в центре Донецка.

Мины ПФМ-1 “Лепесток” являются советской копией американской мины BLU-43/В Dragontooth. Взрыв мины наносит человеку ранение стопы ног в момент нажатия ногой на датчик цели, которым является вся площадь полумягкого полиэтиленового контейнера, наполненного жидким взрывчатым веществом.

При подрыве на мине человек получает значительные ранения ног, смерть возможна вследствие большой кровопотери при несвоевременной медицинской помощи. Как отмечает АрмияInform, количество погибших от срабатывания такой мины составляет не более 5%.

Это не первый раз, когда российские войска устраивают провокации в оккупированном Донецке или Луганске. Так, 14 июля очевидцы и местные Telegram-каналы из Донецка сообщили, что в центре города раздались взрывы.

Как уточняют, под обстрелы попал автовокзал Центр. Подконтрольная России марионеточная “власть” заявила, что в результате убиты и ранены, но никакого официального подтверждения или опровержения оккупанты не предоставили.

Тогда в Вооруженных силах подчеркнули, что удар по Донецку был провокацией РФ, чтобы отвести внимание от тогдашних российских ракетных обстрелов Винницы.

Фото: Херсонская ОДА