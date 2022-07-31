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Факты / Украина

Жители Крыма видят реальную угрозу переноса войны на их территорию — ГУР

Ольга Тетеріна, редактор ленты
крим,
Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Крыму местные жители начинают понимать реальность перенесения войны против российского агрессора на территорию полуострова.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

– Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства, – будь то Киев или Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе – это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли, – отметил он.

По словам Скибицкого, угроза перенесения войны на территорию Крыма для них уже становится реальностью.

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Он также добавил, что в российских военных подразделениях, понесших ощутимые потери во время вторжения в Украину, растет количество отказов от продления контракта. Поскольку Россия не признает, что ведет войну, юридической ответственности за такой отказ быть не должно.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Крым. Реалии
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