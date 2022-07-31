Жителей Запорожской области просят эвакуироваться из прифронтовой зоны — ОВА

Июль, 31 в 18:33

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что жители Запорожской области должны выехать из зоны боевых действий.

– Происходят изменения в сознании людей. Первых обстрелов люди боялись, а сейчас привыкли… Несмотря на это, мы призываем наших земляков выезжать из зоны ведения боевых действий. Для нас является приоритетом сохранение жизни людей. Если будет жизнь и здоровье, то все можно отстроить. Если ни жизнь, ни здоровье не будет, то и отстраивать ничего не придется. Поэтому мы стремимся сохранить людей. К сожалению, на оккупированных территориях из-за действий российских захватчиков были случаи гибели мирного населения. Количество погибших невелико, но каждая смерть – это большая трагедия, – говорит Старух.

Глава ОВА также отметил, что есть населенные пункты, из которых 80% жителей уехали, а есть такие, из которых люди уехали, а сейчас некоторые уже возвращаются.

Напомним, что Старух также рассказал о текущей ситуации в Запорожской области, а также об обороне Запорожья и области.

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Источник: Укринформ